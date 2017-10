Foi realizado nessa terça-feira, 24 de outubro, no auditório do Centro de Convivência do Idoso, o I Fórum Municipal de Cultura de Peixoto de Azevedo, promovido pelo Departamento Municipal de Cultura. O evento debateu as demandas culturais do município, bem como meios de efetivar políticas públicas voltadas para a área cultural que atendam aos anseios da sociedade.

A Secretária de Cultura, Selma Ferreira, classificou o evento como um “momento impar para o município”, pois possibilitou o debate de políticas públicas culturais fundamentais. Em sua fala, o secretário informou sobre ações da pasta voltadas para o fortalecimento das políticas para a cultura, juventude e turismo.

O evento contou com a participação de vários representantes da cultura das cidade circunvizinhas, que tem o interesse em melhorar tais ações de cultura em seus municípios.

Apresentações culturais também marcaram o evento, com as alunas de Ballet do Centro Cultural de Peixoto de Azevedo.

O evento serviu para discutir com a comunidade e membros do governo sobre as políticas de cultura a serem criadas ou ampliadas em Peixoto de Azevedo e dos município vizinhos que fazem parte da região norte II do Estado. A gestão municipal acredita que o debate com a população é fundamental para que as políticas públicas sejam eficazes, atendendo ao maior número possível de munícipes.