A última Sessão Ordinária do ano foi a mais longa de 2017, sendo marcada pela votação de vários ofícios, vetos, projetos de leis, projetos de resoluções, indicações, e votação para aprovação das contas anuais de governo exercício 2016 da prefeitura de Matupá.

Além disso também foi marcada pela presença do efetivo da 2ª Companhia de Polícia militar de Matupá os quais foram contemplados com uma Moção de Aplausos. A homenagem aos militares deve-se aos relevantes serviços prestados a sociedade no decorrer do ano de 2017, realizando serviços de ordem pública e social no município.

Entre as aprovações estão os seguintes projetos de autoria do poder executivo: Projeto Pró-limão; Projeto que autoriza o poder executivo municipal firmar termo de cooperação com a Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER; e o Projeto que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento geral do Município de Matupá, do Exercício Geral do Município de Matupá, do Exercício financeiro de 2017.

A sessão também contou com a presença dos membros da CUFA Matupá, pois durante a sessão foi aprovado o projeto Nº 004/2017 de autoria da Câmara Municipal o qual Declara de “Utilidade Pública a Associação Sociocultural e Esportiva Cidade Alta vinculada a CUFA Matupá.

Leandro Lima Diretor CUFA usou a tribuna para agradecer e lembrar os trabalhos do Sr. José Aparecido fundador do projeto, Gerlan Melo coordenador da CUFA Estadual, Andreia Brasil diretora da Escola Luiza Miotto a qual cedeu o espaço da quadra, Cleber Cardoso presidente da Câmara Municipal e de forma carinhosa a todos os membros da instituição. Leandro frisou que ser CUFA é “Gerar Oportunidades” para jovens, crianças e adolescentes, criando a possibilidade de ver sonhos transformados em realidades.

Na palavra livre os vereadores fizeram uma rápida retrospectiva do ano, falaram sobre as conquistas, sobre os trabalhos e ações que foram abraçados pelo Legislativo em 2017, e desejaram votos de Feliz Natal e que 2018 seja de continuidade e de progresso.

Cleber Cardoso relatou que mesmo sendo a última Sessão Ordinária, ainda será realizada mais algumas Sessões Extraordinárias antes do término do ano, para fechamento dos trabalhos que requerem urgência e deliberações.