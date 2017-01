O Objetivo da reunião segundo o Secretário Junior foi conhecer as dificuldades da administração do Hospital e explanar aos diretores a visão da nova administração quanto a saúde pública no município.

O Secretário Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo Edebrando Grosselli Junior acompanhado de sua equipe de trabalho se reuniu com a Diretora Veroni Pansera do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto o qual está gerindo a administração do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

O Objetivo da reunião segundo o Secretário Junior foi conhecer as dificuldades da administração do Hospital e explanar aos diretores a visão da nova administração quanto a saúde pública no município.

“Uma das missões que o Prefeito Mauricio nos designou é fortalecer com eficiência a Atenção Básica de Saúde a todos os moradores do município para que menos pessoas fiquem doentes e precisem ser atendidas no Hospital Regional”, destacou Edebrando Junior.

Hoje o Hospital Regional é administrado através de uma Co Gestão entre o Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto.

Participaram ainda da reunião equipe técnica e de saúde de ambos os setores, municipal e do consórcio.