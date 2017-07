Tweet no Twitter

Programa ‘Alto Leblon’ explora o cotidiano de quatro herdeiros (e personalidades da internet), que vivem no bairro da Zona Sul.

Na próxima quinta-feira, o Canal E! estreará um novo reality show brasileiro. Alto Leblon vai apresentar o nada modesto cotidiano de cinco influenciadores digitais moradores do abastado bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os episódios mostrarão um pouco do lifestyle dos participantes, entre festas, viagens e tardes na praia.

O elenco conta com o influenciador digital fitness Bruno Maffei, conhecido por ser amigo da blogueira Gabriela Pugliesi; Dandynha Barbosa, neta do apresentador Chacrinha; Taci Favato, advogada e atriz; Luiza D’Angelo, RP da noite carioca que divide a vida entre Rio e Estados Unidos, e o empresário Danyel Marinho.

Quase uma mistura dos realities Mulheres Ricas, da Band, e Entubados, o programa com youtubers do canal Sony, Alto Leblon promete mostrar não só o luxo e o glamour da vida dos influenciadores, mas os problemas que enfrentam também. Por problema leia-se a preparação do casamento de Dandynha e o relacionamento à distância de Luiza.