O senador de Mato Grosso José Medeiros (PSD) questionou o procurador Júlio Marcelo de Oliveira se a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) cometeu crime ao praticar as chamadas “pedaladas fiscais” e editar decretos de suplementação orçamentária e ele respondeu que sim.

O representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) está sendo ouvido na condição de informante nesta quinta-feira (25) pelo Senado federal que deu início ao julgamento histórico do processo de impeachment da presidente afastada.

O julgamento está sendo conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

“Há vedações claras que foram descumpridas. O artigo 36 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) veda a utilização de bancos federais para fins de cobrir despesas públicas e os decretos de suplementação de créditos orçamentos estão em dissonância com o que foi autorizado pelo Congresso Nacional”, respondeu.

Na pergunta, Medeiros justificou que a população fica confusa, quando ouve uma parte dizer que houve crime e outra que não.

Medeiros também questionou se as “fraudes” citadas pelo procurador teriam conexão com a crise financeira pela qual o país passa, que, segundo ele, está inclusive gerando a paralisação de obras. “Esta semana perdemos uma tenista em um grave acidente, uma tenista que era o orgulho de Mato Grosso, na estrada de Rondonópolis a Cuiabá, que era para estar duplicada”, comentou.

O procurador respondeu também que sim. “Tem conexão direta”, respondeu. Segundo ele, o Estado é o principal ator econômico e, quando está em clima de insegurança, os agentes econômicos paralisam suas atividades o que gera recessão.

Na sequência, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que o procurador está sendo ouvido na condição de informante e não testemunha, justamente porque no início do interrogatório foi considerado sob suspeição, já que na ocasião em que fazia o relatório de apreciação das contas de Dilma postou no Facebook uma convocação para um ato político pedindo a reprovação das contas da petista.

“Ele tem lado”, reforçou a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ressaltando que este é um julgamento político.

Costa considerou ser muito sério levar em conta a fala do procurador, por ele estar sob suspeição, que tem sido a principal testemunha de acusação no Congresso, subsidiando significativamente o relatório do senador Anastasia (PSDB), que votou favorável ao seguimento do processo de impeachment da presidente afastada.

A previsão é a de que o julgamento dure 7 dias.