Investigados receberiam vantagens para alterar dados do sistema de monitoramento eletrônico da Sejudh. Foram expedidas 8 ordens judiciais em MT.

Quatro servidores estaduais foram conduzidos nesta terça-feira (10), em Cuiabá, para depor sobre um suposto comércio de lacres falsos de tornozeleiras eletrônicas em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, investigações recentes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apontam a existência de um suposto esquema ilegal envolvendo servidores da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) que comercializavam lacres falsos dos equipamentos que monitoram presos.

A Sejudh não havia se posicionado a respeito do caso até a publicação desta reportagem. Segundo a GCCO, foram expedidas e cumpridas oito ordens judiciais, sendo quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro conduções coercitivas. Os investigados são servidores estaduais de carreira, que supostamente receberiam vantagens indevidas para alterar dados do sistema de monitoramento eletrônico da Sejudh.

Mato Grosso é o segundo estado do país com o maior número de presos monitorados por tornozeleira eletrônica. Ao todo, 2.857 presos são monitorados pelo equipamento no estado. O custo mensal dos equipamentos por preso monitorado em Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), é de R$ 255,76. Os detentos são monitorados em 33 cidades, dos 141 municípios do estado.