Dois menores foram apreendidos e dois de maiores presos em Guarantã do Norte, na manhã desta segunda-feira (24/07), após cometerem um furto na empresa Amazônia Implementos na madrugada do último domingo (23) em Matupá.

Segundo informações, o menor C.W.P.M de 16 anos havia furtado uma motocicleta Honda NXR Bros, no pátio da referida empresa, após a ação o mesmo fugiu, por volta das 2h, o mesmo voltou acompanhado de mais três suspeitos, onde arrombaram as portas, e furtaram o cofre, uma caminhonete que estava estacionada no pátio e vários outros objetos da loja, em seguida fugiram em direção a Guarantã do Norte.

A Polícia Militar de Guarantã do Norte foi informada pela Guarnição da PM de Matupá, na manhã da segunda-feira (24), por volta da 8h, que havia uma caminhonete abandonada nas imediações da estrada Linha Fogo. Diante das informações a PM se deslocou até o local onde constatou que a referida caminhonete era produto de furto ocorrido em Matupá.

Em seguida a Polícia recebeu informações que a mesma caminhonete havia ficado estacionada por algum tempo no final da Rua da Graviola, no Bairro 13 de Maio. A PM de Guarantã acionou a de Matupá, onde foram até o local indicado, ao se aproximarem da casa encontram vários pedaços do cofre e uma movimentação suspeita.

Por uma janela a Polícia avistou os meliantes contando o dinheiro do furto, de imediato foi feito a abordagem, onde os indivíduos confessaram ser autores do crime. Foram apreendidos P.C.C.S de 13 anos, C.W.P.M de 16 anos, e preso Maurisvon Fernandes Viana Junior de 20 anos e Wesley Willian Soares de Oliveira de 19 anos, todos de Matupá.

Foi recuperado, uma camioneta Toyota Hillux ano 2011, uma moto Honda Bros ano 2004, um talão de cheques, 17 folhas de cheque assinadas por clientes da vítima, um aparelho celular Iphone 6, um celular Nokia, um cheque no valor de 9 mil reais, 4 caixas de ferramentas, uma furadeira, uma lixadeira, um cofre grande e três mil reais em dinheiro.

Os meliantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Matupá para os procedimentos cabíveis.