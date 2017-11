Dois homens e duas crianças foram mantidos de reféns durante um assalto à mão a armada na tarde desta segunda-feira (20/11), na Linha Tesouro na comunidade Flor da Serra , Zona Rural de Matupá.

Segundo informações, as vítimas transitavam pela referida linha em uma caminhonete, sentido suas residências, momento em que foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma caminhonete Hilux de cor cinza com placa-5700/Lucas do Rio Verde, onde os dois estavam armados com uma pistola e uma espingarda calibre 12 e encapuzados.

As vítimas foram rendidas e levadas até uma casa abandonada, onde foram largados pelos bandidos.

Após a ação os suspeitos fugiram levando, uma quantia de gramas de ouro equivalente a R$ 379,00 (Trezentos e setenta e nove), dois celulares da marca LG cor prata e o outro preto, sentido a três saídas que da acesso as comunidades Flor da Serra, Alto Alegre e os municípios Guarantã do Norte e Matupá.

Foi realizada a checagem da caminhonete dos bandidos, onde foi constatado que se trata de produto de roubo.

O Boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.