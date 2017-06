MT terá dois clubes na 1ª Divisão do brasileiro de futebol americano, Arsenal e Sinop Coyotes

O Cuiabá Arsenal contratou o norte americano, Thomas Anthony Kudyba, o “Tom Kudyba”, para atuar como quarterback e coordenador ofensivo do time no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, 1ª Divisão, que iniciará em 1º de julho e tem previsão de término para dezembro, com participação de 30 times, de 22 cidades e de 16 estados, 2.264 jogadores, sendo 363 (16%) dos atletas do Centro-Oeste, e execução de 95 jogos. E MT terá duas equipes na elite do FA.

Para o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado, a aquisição desse reforço será essencial para atuar em duas frentes, no aprimoramento de todo o sistema ofensivo da equipe e na formação de quarterbacks, já que Tom Kudyba tem vasta experiência como quarterback e como formador de quarterbacks. Segundo Paulo Machado, o gringo chegará no início de julho e permanecerá até o fim da temporada deste ano.

“Tom Kudyba é um velho conhecido dos torcedores do Cuiabá Arsenal. Ele fez parte do roster que conquistou o título de campeão brasileiro em 2010 (Brasil Bowl I). Inclusive foi eleito o MVP (Most Valuable Player), que é o jogador mais valioso da partida, naquela final contra o Coritiba Crocodiles, em 18 de dezembro de 2010, em Embu das Artes (SP), com placar de 49 a 21. Ele tem um amplo currículo de passagens por times norte-americanos e europeus”, conta Paulo.

Thomas Anthony Kudyba, que prefere ser chamado apenas de Tom ou Tommy, de 33 anos, 98kg e 1.82m de altura, depois de jogar futebol americano no ensino médio e na faculdade, passou por equipes profissionais de arena nos Estados Unidos, como Bloomington Extreme, Chicago Slaughter, Wisconsin Wolfpack e Chicago Blitz, e também passou pela Europa, no Lappeenranta Rajaritarit (Finlândia). E, no Brasil, foi atleta do Cuiabá Arsenal e treinador do Vila Velha Tritões.

“Fui campeão e MVP por duas vezes. Primeiro pelo Lappeenranta na Finlândia (2008) e depois pelo Arsenal no Brasil (2010). Lembro de estar no túnel do estádio em São Paulo, antes da final começar, e antes de entrar para o campo dava para ouvir os jogadores rivais cantarem alto: Estamos prontos, estamos prontos para vocês. Lembro depois de pensar que eles não estavam prontos, pois na primeira jogada nós marcamos o primeiro touchdown do jogo”, conta Tom.

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano terá os times divididos em quatro conferências: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Arsenal fará parte da Centro-Oeste junto com Sinop Coyotes, Goiânia Rednecks, Tubarões do Cerrado e Campo Grande Predadores. E todos farão quatro jogos pela temporada regular (classificatória) e as quatro melhores campanhas avançam para os playoffs regionais, depois dois para a final regional e um para os playoffs nacional.

Calendário

Conferência Centro-Oeste (Fase Regular)

08 ou 09.07 – Rednecks x Predadores (Goiânia – GO)

15 ou 16.07 – Coyotes x Arsenal (Sinop – MT)

29 ou 30.07 – Arsenal x Tubarões (Acorizal – MT)

29 ou 30.07 – Predadores x Coyotes (Campo Grande – MS)

12 ou 13.08 – Arsenal x Predadores (Acorizal – MT)

12 ou 13.08 – Tubarões x Rednecks (Brasília – DF)

26 ou 27.08 – Coyotes x Rednecks (Sinop – MT)

26 ou 27.08 – Predadores x Tubarões (Campo Grande – MS)

09 ou 10.09 – Rednecks x Arsenal (Goiânia – GO)

09 ou 10.09 – Tubarões x Coyotes (Brasília – DF)

Texto: Junior Martins / assessoria AACA