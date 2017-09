Quais as chances de Cruzeiro e Flamengo na decisão no Mineirão pelos resultados de 2017?

O empate em 1 a 1 no Maracanã manteve a decisão do título da Copa do Brasil aberta para a grande final no Mineirão, em 27 de setembro. O Cruzeiro, porém, tem a vantagem de decidir em casa – e também leva a melhor sobre o Flamengo considerando o retrospecto até aqui em 2017.

Dos 28 jogos que fez como mandante na temporada, a equipe celeste venceu 18, resultado que lhe dá o título. Já o Flamengo, em 26 vezes como visitante, triunfou só em nove, empatando dez, suficiente para tentar a taça, ao menos, nos pênaltis – o Cruzeiro, por sua vez, teve oito empates em casa.

No total, entre jogos do Cruzeiro em casa e Flamengo fora, foram 54 partidas das duas equipes. Dos resultados, 25 ou 46,3% servem aos mineiros e 11 (20,4%) aos cariocas. Já a chance de pênalti, pelo retrospecto, seria de 33,3%, já que foram 18 igualdades na temporada nessas condições.

Jogando como mandante, o Cruzeiro tem 18 vitórias (64,3% do total), oito empates (28,6%) e duas derrotas (7,1%). Já o Flamengo como visitante, triunfou nove vezes (34,6% de seus jogos), empatou dez (38,4%) e perdeu sete (27%).

Na partida de ida da final, o Flamengo saiu na frente, com gol de Lucas Paquetá, mas acabou levando o empate já aos 38 minutos do segundo tempo, após falha do goleiro Thiago, com Arrascaeta.

Antero vê Fla melhor que Cruzeiro, diz que resultado é bom para mineiros, mas lamenta: ‘Esperava mais intensidade’

Até a decisão, as equipes terão 20 dias de preparação, com três jogos do Campeonato Brasileiro no caminho – e mais dois da Copa Sul-Americana no caso do Flamengo.

Flamengo como visitante em 2017

26

jogos

9

vitórias (34,6%)

10

empates (38,4%)