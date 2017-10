Uma quadrilha envolvida no roubo em uma loja de caça e pesca no município de Canarana foi desarticulada pela Polícia Judiciária Civil, com a prisão de oito suspeitos. Os integrantes do grupo tiveram mandados de prisão decretados com base em investigações da Delegacia de Canarana e foram presos em ação dos policiais civis de Vila Rica.

Os trabalhos contaram com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e resultaram na recuperação de armas de fogo e de mais de mil cartuchos de munições roubados da empresa.

Entre os presos estão, Diego Camargo Costa, Nathan Souza Marcelino, Elias Rai Bretanha Moreira, Salvador Fernandes da Silva, Marcio Orelho, Moretto, Lucas Borghesan, Dania Raik Santos Alves, Jhean Pedro Trindade Maia. O líder da quadrilha, Jhones Marcelo Barbosa de Oliveira, conseguiu fugir e continua procurado pela Polícia dentro e fora do Estado.

O roubo aconteceu no dia 20 de setembro, por volta do meio dia, quando o empresário se preparava para fechar a loja, e dois homens chagaram se passando por clientes. Em seguida, outros dois integrantes da quadrilha, entraram no estabelecimento e armados, anunciaram o roubo.

Após renderem as vítimas, os assaltantes amarraram todos que estavam na loja, sendo extremamente agressivos durante a ação. O proprietário do estabelecimento chegou a ser agredido com uma coronhada de revólver. Os criminosos subtraíram dinheiro, armas de fogo, entre revólveres, pistolas e espingardas, diversas munições, além de objetos pessoais das vítimas.

Assim que foram acionados do roubo, os policiais iniciaram as diligências para identificação e prisão dos suspeitos, porém ninguém foi detido no dia do crime. Segundo as investigações, o grupo criminoso, formado por nove pessoas, veio de Vila Rica para praticar o assalto em Canarana. Os membros atuavam em funções específicas como apoio logístico e execução dos crimes. Uma mulher, integrante da quadrilha, era responsável por levantar informações prévias sobre o local escolhido para ajudar seus comparsas na consumação do crime.

Com base nas investigações, seis membros do grupo tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, sendo presos, no dia 18 de outubro, em Vila rica. Após a prisão dos suspeitos, as investigações evoluíram, sendo identificados outros três integrantes da quadrilha. Com os membros do grupo identificados, o delegado Deuel Paixão de Santana, representou pela prisão preventiva de todos os suspeitos, com provas da participação de cada integrante no roubo de Canarana.

A ação resultou na recuperação de três revólveres, uma pistola, uma espingarda e mais de mil cartuchos de munição, que serão restituídos a vítima. Os presos foram encaminhados ao Presídio de Porto Alegre do Norte, onde ficarão a disposição da Justiça.

O delegado de Canarana, Deuel de Santana, agradeceu o excelente trabalho dos policiais, que não mediram esforços para desarticular a quadrilha. “Quero elogiar o trabalho dos policiais de Canarana e de Vila Rica, que mesmo com poucos recursos, se esforçaram, se desdobraram, para esclarecimento do crime, extramente violento e de difícil solução, uma vez que a quadrilha veio de outro município para praticar o crime”, destacou o delegado.