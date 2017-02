Mais de um milhão de estudantes já se inscreveram para concorrer a mais de 214 mil bolsas de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni). Segundo balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação no fim da tarde desta quarta-feira (1º), até as 19h desta quarta, 1.028.997 de estudantes se inscreveram no sistema. Como cada estudante pode se inscrever em até duas opções, 1.982.533 inscrições foram feitas até agora.

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato. É uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga na rede pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

No total, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos na rede particular de ensino superior. É possível pesquisar a oferta de bolsas pelo site http://prounialuno.mec.gov.br//consulta/publica filtrando por nome do curso, insitituição ou município. Para disputar as bolsas é necessário preencher solicitação com senha e número de inscrição na edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).