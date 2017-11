Tweet no Twitter

Por volta das 12h30min deste feriado de quinta-feira (02/11), o proprietário do Mercado Dapont no bairro Cidade Nova foi alvejado no rosto por um disparo de arma de fogo em uma tentativa de assalto.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o mesmo estava limpando o piso de seu comércio quando dois homens em uma motocicleta Yamaha Lander de cor preta e adesivos verde estacionaram, um dos assaltantes desceu e adentrou o seu estabelecimento e o abordou anunciando que era um assalto, em seguida o proprietário ouviu um disparto de arma de fogo no qual foi atingido, em seguida a vítima pediu socorro a terceiros para que o levassem ao hospital para cuidados médicos.

Em seguida os assaltantes foragiram do local pela Rua Pau Brasil sentido Bairro Agapito, o disparo atingiu o queixou da vítima e saindo no ombro, o estado de saúde da vítima é instável.

A vítima não soube informar se os assaltantes levaram algo de valor, o mesmo ainda relatou que no caixa do mercado tinha apenas moedas de baixo valor.

A policia militar foi acionada e rapidamente iniciaram diligencias no intuito de capturar os assaltantes, porem não obteve êxito.