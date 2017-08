Além de Sandro Lohmann, que ostentava em suas redes sociais viagens nacionais e internacionais, outros três foram condenados.

O promotor de eventos Sandro Augusto Lohmann foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A sentença, assinada pelo juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, foi publica na manhã da última sexta-feira no (25) no Diário de Justiça de Mato Grosso. Sandro foi preso no dia (15) de agosto de 2016, por estar envolvido em um transporte de 200 kg de maconha no bairro Nova Conquista, em Cuiabá para município de Primavera do Leste (244 km de Cuiabá) .

Sandro aparecia muito nas colunas sociais, principalmente do em Primavera do Leste, e tinha suas redes sociais constantemente atualizadas com fotos em pontos turísticos internacionais e nacionais.

Além de Sandro, outras três pessoas que participaram do crime foram condendas. Thaislaine Souza de Almeida pegou a pena de 13 anos e seis meses, Luciano Mariano Da Silva foi sentenciado por 22 anos e três meses e Uanderson Costa Toledo doze anos de reclusão.

Outros dois foram absolvidos do crime, Caio Henrique Malavasi, Jonathan Herique dos Santos e Iuri Fernandes.

202 tabletes de maconha apreendidos (Foto: PJC)

A prisão

Segundo informações levantadas pela Delegacia Especializada de Reeprensão de Entorpecente (DRE), Uanderson e Sandro Augusto vieram para Cuiabá, em um veículo EcoSport, com objetivo de buscar uma grande quantidade de drogas, no bairro Nova Conquista. Com a informação, quatro equipes da DRE se deslocaram para o bairro e começara monitoramento em pontos estratégicos, para localizar os suspeitos.

Próximo a um posto de combustível na região, uma equipe de investigadores visualizou cinco suspeitos, dentro de um veículo com as mesmas características da denúncia. Em seguida, as duas adolescentes entraram no carro e todos seguiram para residência, no mesmo bairro.

Promotor e comparsa (Foto: PJC)

No local, as garotas e Uanderson desceram, tendo o suspeito voltado em seguida com uma bolsa grande, aparentemente cheia. Pouco após o traficante entrar no veículo, os suspeitos foram abordados pelos investigadores da DRE, sendo localizado dentro da mala 14 tabletes de maconha e uma porção média de pasta-base de cocaína.

Em continuidade as diligências, as outras equipes entraram na residência e encontraram mais 188 tabletes de maconha, diversas porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e um veículo Fiat Strada.

No total, foram apreendidos 202 tabletes de maconha, várias porções de pasta base, e dois veículos.