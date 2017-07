Em Guarantã do Norte na noite desta segunda-feira e durante o dia desta terça-feira (17 e 18-07), as oficinas foram desenvolvidas a todo vapor nas escolas Santa Marta e Estrelinha do Norte.

As oficinas comunitárias da #OperaçãoCachimbo, do Projeto Rondon, iniciaram nesta segunda, 17, e seguem até o dia 28, em sete municípios do Estado do Mato Grosso e dois distritos do Pará. Nesta operação, 190 rondonistas, de 19 instituições de ensino superior (IES) desenvolvem ações sociais junto à comunidade.

O projeto se divide em três conjuntos de atividades. O conjunto A, abrange as áreas de cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde; o conjunto B, comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho; e o conjunto C, fica responsável pela comunicação social.

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon atua há 50 anos a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida em comunidades carentes de todo o território brasileiro. Para atingir esses objetivos utiliza-se o conhecimento universitário e, em contraponto, os acadêmicos adquirem uma experiência que fortalece o conceito de cidadania e contribui com a formação humana.

Em Guarantã do Norte na noite desta segunda-feira e durante o dia desta terça-feira (17 e 18-07), as oficinas foram desenvolvidas a todo vapor nas escolas Santa Marta e Estrelinha do Norte.

A recepção da população aos rondonistas na escola Santa Marta foi calorosa e ao mesmo tempo participativa de oficinas como robótica, fabricação de sabão e cooperativismo. Até dia 28 seguem as atividades, que se estenderão na zona rural.

Logística

As Forças Armadas garantem a logística e a segurança necessárias às Operações, por intermédio das unidades militares, que servem de apoio e base para os estudantes e professores.

As prefeituras das localidades atendidas são parceiras do Projeto Rondon. Em cada município ou distrito, ficam alojadas duas IES, sendo uma do conjunto A e outra do conjunto B. Já o conjunto C tem como base um desses municípios, mas se desloca diariamente na região para desenvolver a cobertura jornalística e de divulgação das atividades de todas as instituições.

Pará

No Pará, dois distritos de Altamira são contemplados. O distrito de Castelo de Sonhos recebe estudantes e professores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Escola de Governo Professor Paulo Neves De Carvalho – Fundação João Pinheiro (EG-FJP); já no distrito de Cachoeira da Serra, ficam alojadas as instituições Unicentro – Guarapuava e Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas – Belo Horizonte/Itapoã).