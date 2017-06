De acordo com o calendário, ficou definido que o último prazo para a apresentação de emendas é o dia 6 de julho de 2017.

Assembleia Legislativa realiza na próxima terça-feira (4) a segunda audiência pública para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (PLDO). O evento será no auditório Milton Figueiredo, às 9 horas, com participação de representantes da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), que vão apresentar as diretrizes, metas e prioridades e as metas fiscais do governo estadual para o orçamento do exercício seguinte.

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) é a requerente da segunda audiência para discutir o projeto da LDO/2018, que prevê uma receita ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA/2018) de R$ 18.832.466.408,40.

De acordo com o consultor legislativo do Núcleo Econômico, Nasser Okde, os parlamentares têm até o dia 13 de julho para votar o PLDO, quando, posteriormente, será encaminhado para sanção governamental antes do recesso, previsto para começar no dia 17.

Na oportunidade, o secretário de Estado de Planejamento, Guilherme Frederico de Moura Müller, e equipe técnica da pasta vão apresentar as diretrizes e metas fiscais do governo para 2018.

De acordo com o calendário aprovado pelas comissões, ficou definido que o último prazo para a apresentação de emendas é o dia 6 de julho de 2017 e a previsão para a votação da redação final em Plenário foi marcada para o dia 13 de julho.

O cronograma de tramitação do PLDO/2018, elaborado pelas comissões, ficou assim definido:

Até 31/05 – proposta chega à Assembleia

26/06 e 04/07 – audiências públicas

Até 06/07 – apresentação das emendas

Até 10/07 – parecer preliminar para a LDO

Até 11/07 – relatório das comissões

Até 11/07 – parecer da CFAEO/CCJR

Até 11/07 – votação em primeira

Até 12/07 votação em segunda

13/07 – votação da redação final em encaminhada para sanção governamental