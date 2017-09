A palestra foi bastante dinâmica, ministrada pelo professor Alexsandro Britto da Rede La Salle de Lucas do Rio Verde, que trabalhou a interatividade entre os grupos de profissionais da educação.

O encontro com o tema Psicomotricidade para os professores da rede municipal de Matupá foi realizado durante toda a segunda-feira (04-09), dividido em duas etapas. Na parte da manhã a parte teórica foi no auditório do Cefapro, já na parte da tarde as dinâmicas na pratica aconteceram no Ginásio Municipal.

Psicomotricidade é a ciência que estuda o individuo por meio dos seus movimentos e a interação social, uma junção de biologia, psicologia, psicanálise, sociologia e linguística.

A palestra foi bastante dinâmica, ministrada pelo professor Alexsandro Britto da Rede La Salle de Lucas do Rio Verde, que trabalhou a interatividade entre os grupos de profissionais da educação.

Baseada numa visão holística do ser humano, a psicomotricidade encara de forma integrada as funções cognitivas, sócio emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto psicossocial. A psicomotricidade possui as linhas de atuação educativa, reeducativa, terapêutica, relacional, aquática e ramain.