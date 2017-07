Com o bloqueio, os produtores rurais desejam chamar atenção ao movimento. Eles prometem fechar a rodovia outros pontos, como no distrito Cachoeira da Serra, Vila Isol, Novo Progresso e Moraes Almeida.

Produtores rurais, posseiros e inerentes que se beneficiariam com a redução da Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará, estão bloqueando a BR- 163 nesta terça-feira (04-07), no distrito de Altamira, Castelo de Sonhos, em protesto contra o veto a Medida Provisória nº 756, feita por Temer no último dia 19 de junho. A MP tinha a proposta de transformar 468 mil hectares da Flona em APA, categoria de Unidade de Conservação que permite propriedade privada e produção e, assim, legalizar o que alegam ser sua posse.

Com o bloqueio, os produtores rurais desejam chamar atenção ao movimento. Eles prometem fechar a rodovia outros pontos, como no distrito Cachoeira da Serra, Vila Isol, Novo Progresso e Moraes Almeida.

Não é a primeira vez que as associações de produtores e os políticos de Novo Progresso protestaram contra a Flona. Quando o governo editou a Medida Provisória, em dezembro, transformando 304 mil hectares da Floresta em APA, o Ministério do Meio Ambiente compensou a perda da proteção aumentando o Parque Nacional do Rio Novo para dentro da Flona e colocando parte da APA numa área onde não havia nenhuma unidade de conservação.

Houve protestos. No começo de fevereiro, as associações de produtores organizaram um protesto contra a MP 756, que fechou a BR 163 por 48 horas. Foram ouvidos. A bancada do Pará tratou de retirar o aumento do Parque e a área da APA que estava fora dos perímetros da Floresta.

No acordo pelo veto, ficou acertado que Temer vetaria integralmente a MP e enviaria um projeto de lei em caráter de urgência para o Congresso recortando 468 mil hectares da Floresta Nacional de Jamanxim. Isso foi há duas semanas, e até o momento o projeto de lei não foi enviado. Os ruralistas querem mostrar que, assim como os ambientalistas que lutaram pelo veto, também são capazes de fazer barulho.