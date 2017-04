Estado produziu 59 mil toneladas e registrou segunda queda consecutiva; associação reclama de falta de financiamento.

Mato Grosso produziu 59.900 toneladas de peixe em 2016 e ficou em quarto lugar no ranking nacional conforme levantamento da Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), entidade de representação nacional do setor. Esse número representa queda de 19% na produção em relação ao ano anterior.

Em entrevista ao site Agro News, o presidente executivo da Peixe BR, produtor Francisco Medeiros, diz que em 2015 Mato Grosso alcançou a primeira colocação na produção de peixe do Brasil.

“O principal fator para queda é que em Mato Grosso praticamente quase toda produção é bancada pelo próprio produtor rural. Ele não usa linha de financiamento. E em função dessa escassez de dinheiro nos últimos dois anos houve uma retração nesse setor”.

Com menos dinheiro, disse ele, o produtor colocou menos peixe para criar, e aí houve uma queda de 19%. Essa dificuldade também é resultado da dificuldade de licenciamento ambiental da piscicultura.

“Os recursos da safra agrícola também necessitam do licenciamento. Na piscicultura, como a maioria não tem o licenciamento, consequentemente não tem acesso ao crédito”, reclama o presidente executivo da Peixe BR.

Ele aponta ainda a demora na liberação dos processos como o terceiro fato complicador. “Há processos que levam de dois a três anos para sair e também percebemos uma resistência nos órgãos ambientais em dar celeridade nesse processo”.

Mobilização

Tanto a Peixe BR quanto a Aquamat estão fazendo gestões junto a instituições que regulamentam e fiscalização a piscicultura em Mato Grosso no sentido de conquistar uma flexibilização na legislação.

“Os Estados que mais produzem são os que tem exatamente um licenciamento ambiental mais facilitado, que é Paraná, São Paulo e Rondônia, o que demonstra claramente que se o produtor tem segurança jurídica ele faz investimento substanciais no negócio. Se fizer de forma clandestina o órgão ambiental vai lá e fecha o negócio e ele acaba mudando de ramo.

Onda negativa

Francisco Medeiros vê um momento de negativismo no setor. Ele lembra que quando houve um período de muita publicidade com relação ao negócio da piscicultura, muitas pessoas fizeram investimento. E hoje, com essa dificuldade de dinheiro, ocorre exatamente o inverso.

“As pessoas param de fazer investimento e o gerando um impacto reflexo é negativo. Se eles veem os outros diminuindo, resolvem deixar a ideia. E isso é uma onda negativa”.

Sobre o setor, Medeiros observa que se trata de um ramo como qualquer outro do agronegócio. Ele reconhece a piscicultura como um bom negócio, porém os interessados devem ter em mente que é uma atividade igual a qualquer outra do agro, que tem que ter técnica, planejamento, identificação o mercado e nada pode ser feito aleatoriamente.

“É um setor rentável, mas necessita de planejamento, organização, acompanhamento e deixou de ser uma atividade amadora porque as margens foram reduzida, normal em função da grande produção e da demanda, e aí com o aumento da produção o mercado fica mais exigente e a pessoa tem que ser mais eficiente para continuar tendo rentabilidade”, analisa.

Essa eficiência, segundo o presidente executivo da Peixe BR, inclui a eficiência em todos os sentidos, desde o projeto, compra de insumos, manejo com os peixes, uma boa comercialização, uma série de fundamentos essenciais para o sucesso.

Para quem pratica é uma boa atividade. Estou no setor há 25 anos e nunca pensei em desistir. Estou sempre em ir mais adiante”, completa.

Ações do governo

Reconhecendo Mato Grosso como um dos maiores potenciais de crescimento da piscicultura a médio prazo, apesar da redução na produção, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk destaca os maiores desafios do estado no fomento da Piscicultura.

Ele cita o direcionamento prioritário dos recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO) para as atividades de Piscicultura e Irrigação; a elaboração de material informativo sobre a atividade; capacitação de técnicos para a elaboração de projetos para operações financeiras; e palestras técnicas com o tema da piscicultura em feiras agropecuárias do Estado.

“Mato Grosso tem grande potencial para a produção de peixes. Além do clima favorável, nosso Estado é beneficiado pela disponibilidade de água doce e alta oferta de grãos para a ração animal, como soja e milho. Por outro lado, faltam pesquisas para explorar todo esse potencial zootécnico, poucas informações mercadológicas, carência de quantidade e qualidade da mão de obra especializada”, pontua o gestor.

A perspectiva de aumento da população mundial e o consequente aumento na demanda por alimentos saudáveis, elevam a Piscicultura ao patamar de elo para ampliar o desenvolvimento econômico e social, preservando o ecossistema e aliviando a pressão da pesca extrativista.

As principais espécies produzidas no estado são: tambacu e tambatinga correspondendo a 47% da produção, seguidos por pintado, cachara e surubim 23%, tambaqui 23%, pacu e patinga 5%. (Com informações do site Agro News)