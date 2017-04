A colheita no nordeste vai de setembro a março. Já no centro-sul, vai de maio a dezembro.

A produção de cana no Brasil deve chegar a 694 milhões de toneladas em 2017, um aumento de 4% em relação a safra anterior. A cana é plantada nas diferentes regiões do Brasil e por isso a colheita acontece em períodos diferentes ao longo do ano. A colheita no nordeste vai de setembro a março. Já no centro-sul, vai de maio a dezembro.

A produção de cana gera um dos maiores faturamentos do campo: R$ 52 bilhões em 2016. Além disso, nas lavouras e usinas mais de um milhão de pessoas estão empregadas por causa da produção de cana.

Da cana é feito o açúçar, um dos principais produtos nacionais. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar no mundo e em 2017 deve chegar a 39 milhões de toneladas produzidas, um crescimento de 18%.

O álcool usado como combustível também é produzido a partir da cana. Em 2017, a produção de álcool deve diminuir cerca de 8%, ficando em 27 bilhões de litros. Parte do motivo da queda é o preço do açúcar no mercado internacional que está bom e motiva as usinas a produzirem mais.