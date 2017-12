Tweet no Twitter

A procura pela carne bovina fez os preços do produto aumentarem nos açougues e supermercados neste final de ano em Mato Grosso. Segundo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o preço do boi gordo teve aumento de 2,14% em comparação ao mês passado. Os cortes tiveram alta de 2%.

Em geral, nos açougues, o quilo do contra filé custa R$ 25,99. O coxão mole custa R$ 23,98). De acordo com os comerciantes, o preço aumentou nos últimos dias.

Nesse ano o preço do boi gordo variou muito, teve queda, principalmente por conta da operação Carne Fraca. Agora, o cenário é diferente, os preços estão subindo. As festas de fim de ano estão ajudando no aumento da procura por carne bovina.

“De fato, o mercado está se organizando para atender a demanda que foi estabelecida em função das festas de fim de ano. Não é nada assustador, é oferta e demanda”, explicou o consultor técnico Amado de Oliveira Filho, da Associação de Criadores de Mato Grosso (Acrimat).

Se a carne bovina está em alta, a suína vem na contramão com preços mais baixos. De certa forma é um alívio para o bolso do consumidor. O quilo da carne suína não chega a R$ 7.