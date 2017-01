Tweet no Twitter

Um príncipe saudita fretou uma avião só para transportar seus 80 falcões. As aves de rapina viajaram em uma aeronave de linha. As fotos são do capitão e sairam na rede social Reddit.

Outro príncipe árabe também os transportou, mas as aves foram empoleiradas entre passageiros em um jato.

Esses animais são muitas vezes levados de cá pra lá a fim de participar de caças. A companhia Etihad é uma das que prevê o transporte das aves: “Aceitamos o transporte de falcões na cabine da aeronave principal desde que todos os documentos necessários tenham sido obtidos. Também aceitamos falcões como bagagem despachada.”

Falcões são um dos símbolos dos Emirados Árabes Unidos e podem ter seus próprios passaportes para viagens aéreas, para evitar contrabando.