Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os condutores abusaram da velocidade não permitida e prática de ultrapassagens perigosas.

A Polícia Rodoviária Federal registrou 23 acidentes ao longo do feriado prolongado de 12 de Outubro. O balanço das rodovias federais de Mato Grosso foi divulgado na manhã desta segunda-feira (16) e revelou que desse total nove pessoas ficaram feridas. Não houve registros de morte.

De acordo com a PRF, a “Operação Feriado” contou com apoio de uma fiscalização mais intensiva, com ajuda de radares e posicionamentos estratégicos de viaturas nas rodovias.

Apesar de atuar na prevenção de acidentes, a PRF estima que a maioria foram provocados pela prática de infrações gravíssimas como: ultrapassagens indevidas e trafegabilidade acima da velocidade permitida.

O balanço revela ainda um número assustador, sendo 1665 velocidades não permitidas e 156 passagens perigosas, entre carros de passeio, caminhões, carretas e até participação de motociclistas.

Outro fator contribuinte para os acidentes segundo a PRF, é dirigir sob efeito bebidas alcoólicas cuja prática no Brasil é proibida através da Lei Seca. A lei foi criada justamente para coibir este crime e tem sido atuante com desenvolvimento de campanhas e programas para alertar os motoristas.