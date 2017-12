Tweet no Twitter

Uma pessoa morreu e 36 ficaram feriadas, sendo 4 em estado grave, nas estradas federais de Mato Grosso neste feriado natalino.

Estatísticas demonstram uma redução drástica tanto de acidentes com mortes, número 9 vezes menor do que no mesmo período em 2016, saindo de 9 para 1 registro, quanto de feridos, que caiu pela metade, de 63 para 36.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, na manhã desta terça-feira (26), a Operação de Natal, feita nas BRs de Mato Grosso deste zero hora de sexta-feira (22).

Os resultados foram comemorados pelo superintendente Regional, inspetor Aristóteles Cadidé, que, na condução da PRF, aposta em uma fiscalização dura contra tragédias.

A morte registrada este ano foi a de um motociclista que se envolveu em uma colisão frontal com um veículo, à meia-noite e 25 minutos do dia 25 de dezembro (sábado para domingo), no KM 267 da BR-364 em Jaciara (144 Km ao Sul de Cuiabá).

Quanto às multas por infração às regras de trânsito nas estradas, foram aplicadas 1.700 por excesso de velocidade, 200 por ultrapassagem indevida e 05 motoristas foram encaminhados à delegacia por embriaguez ao volante.

A Operação Ano Novo começa na próxima sexta-feira ( 29), se estendendo até terça-feira, 2 de Janeiro de 2018. Veículos de carga não poderão circular entre 16 e 22 horas na sexta e na segunda (01).

A corporação informa que as folga de policiais têm sido reduzidas, em datas especiais, como Natal e Reveillon, para aumentar o efetivo e a fiscalização nas estradas.