A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde desta segunda-feira (29) aproximadamente 120 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína.

De acordo com informações, os policiais pararam o caminhão durante uma abordagem de rotina e notaram que o motorista ficou nervoso com o fato e resolveram fazer uma revista minuciosa no veículo. A droga estava em um compartimento do caminhão.

O entorpecente vinha da cidade de Cáceres e seria entregue em Barra do Garças. O motorista disse que essa era a 1ª vez que fazia e transporte, mas não informou quanto ganharia.

Ele foi encaminhado à Polícia Civil do município para ser ouvido pelo delegado.