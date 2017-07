Tweet no Twitter

Presos que fugiram respondem por roubo, latrocínio, assalto, tráfico de drogas e exploração sexual. Fuga ocorreu na Penitenciária Mata Grande em Rondonópolis.

Cinco presos fugiram da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (conhecida como Mata Grande), no final da tarde deste domingo (9) em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), os presos escavaram um buraco na parede e usaram cordas para pular o muro dos fundos da penitenciária. Até a manhã desta segunda-feira (10) os cinco continuavam foragidos.

Segundo nota divulgada pela Sejudh, os presos escavaram um buraco na parede do raio 3 e se aproveitaram do momento de encerramento do dia de visitas na unidade. Eles pularam o muro dos fundos da penitenciária utilizando cordas artesanais feitas de lençóis e roupas. Os agentes que estavam de plantão nas torres 3 e 4 deram tiros de advertência, mas não conseguiram detê-los, conforme informou a secretaria.

Os agentes penitenciários e policiais militares fizeram rondas e buscas na região durante o fim do dia, no entanto, os presos não foram encontrados. Os fugitivos foram identificados como: Emerson Branco da Silva, de 29 anos (preso por roubo qualificado); Antônio Carlos Rodrigues Alves, de 23 anos (preso por latrocínio, exploração sexual de menor e receptação), José Antônio da Silva, de 36 anos (preso por assalto), Fagner Andrade Ribeiro, 36 anos (condenado por latrocínio) e Robinson Ferreira Francisco, 28 anos (condenado por tráfico de drogas).

A direção da unidade prisional registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil em Rondonópolis. Um procedimento interno será aberto pela Sejudh para apurar as circunstâncias da fuga. A Mata Grande tem capacidade para 828 presos e abriga mais de mil detentos.