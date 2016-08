Compartilhar no Facebook

Suspeitos seriam membros de organização que engana investidores em MT. Polícia diz que casal responde pelo mesmo golpe aplicado a outras vítimas.

Preso em Goiás por suposta participação na organização criminosa que atraía investidores com falsas promessas, gerando prejuízo de mais de R$ 50 milhões, o casal Shirlei Aparecida Matsucka e Walter Dias Magalhães Junior também responde a outros dois inquéritos por supostos golpes cometidos da mesma forma contra outras três pessoas em Mato Grosso, segundo a Polícia Civil. O G1 não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

O casal é investigado na Operação “Castelo de Areia”, deflagrada na sexta-feira (26) pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil, e teve o mandado de prisão preventiva cumprido na cidade de Itaberaí (GO). Além deles, também foi preso o ex-vereador de Cuiabá e advogado João Emanuel Moreira Lima, apontado na investigação como um dos líderes do grupo. Segundo a defesa de João Emanuel, a prisão do advogado foi “desnecessária e exagerada” e será pedida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Segundo a Polícia Civil, além dos golpes praticados utilizando a empresa Soy Group, que tinha como vice-presidente o ex-vereador João Emanuel, o casal também teria utilizado uma outra empresa para ludibriar outras três vítimas, entre elas um curtume do município de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá.

No caso dessas vítimas, o casal responde a outros dois inquéritos, conduzidos pela 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. O dinheiro dos golpes seria utilizado pelo casal para comprar carros de luxo e outras aquisições que ainda estão sob investigação.

Conforme a polícia, Walter Dias Magalhães Junior é um dos maiores estelionatários do estado e tem dezenas de boletins de ocorrência registrados contra ele, por vítimas de diferentes regiões de Mato Grosso. A polícia não descarta, ainda, que pessoas de outros estados tenham sido engadanas pelo casal.

Operação

O casal é apontado como membro da associação criminosa, que aplicava golpes utilizando o Soy Group, para atrair investidores com falsas promessas de rendimentos a juros baixos. Eles foram transferidos de Goiás para Cuiabá, na tarde de sexta-feira (26), em uma aeronave do Centro Integrado de Operações Especiais (Ciopaer).

Até o momento, 12 vítimas do Soy Group foram identificadas. A mais recente delas, declarou ter pago cerca de R$ 120 mil para a associação criminosa na última na quarta-feira (24). A Polícia Civil espera que, com a deflagração da operação, novas vítimas do golpe apareçam.

Presos

Além do casal e do ex-vereador, também cumpriu outros mandados, entre eles o de condução coercitiva contra o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima, irmão de João Emanuel.

Lázaro foi ouvido na sede da GCCO, permaneceu calado em interrogatório e declarou que irá se pronunciar apenas em Juízo. Walter Dias foi encaminhado para o Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), enquanto Shirlei foi recolhida no presídio Ana Maria do Couto May.

O casal será ouvido na segunda-feira (29) na GCCO. O advogado João Emanuel, que teve a prisão cumprida em um hospital da capital, permanece internado na unidade sob vigilância policial e também será interrogado nos próximos dias.

Apreensões

Durante a operação foram apreendidos diversos documentos, como cheques, contratos, computadores, notebooks, duas armas de fogo – sendo uma pistola com um vigilante da empresa Soy, em Várzea Grande, e uma carabina de fabricação turca, com numeração raspada, em Chapada dos Guimarães, com uma pessoa contratada para fazer a segurança da residência do casal. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

A ação apreendeu também cinco veículos, sendo três deles apreendidos em Goiás e que estão sendo trazidos para Mato Grosso.