Na manhã desta terça-feira (20-06) o presidente da Câmara Municipal Cleber Cardoso (PMDB) recebeu a visita do supervisor regional norte do SENAR, o qual realizou uma importante reunião em parceria com o Sindicato Rural de Matupá.

O principal objetivo da reunião foi apresentar o PAT Plano Anual de Trabalho do SENAR e seus parceiros. E Lucio Luiz Dell supervisor do SENAR fez essa apresentação de forma clara e objetiva, para todos os presentes.

Alexsandro Silverio dos Santos representante do Sindicato Rural disse da importância do PAT 2018 ser apresentado a diversas entidades e associações para trazer cursos e atendimentos que venham a suprir as necessidades de acordo com o anseio da comunidade. Sempre são cursos focados para fomentar a economia e o desenvolvimento dos municípios.