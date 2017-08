Tweet no Twitter

Foram discutidas as diretrizes das políticas agrícolas, crédito para os agricultores e ainda a legalização dos assentamentos da reforma agrária, bem como as áreas de terras no Portal da Amazônia.

O presidente da Câmara Municipal de Novo Mundo, o prefeito Toni Mafini e o vice-prefeito Munaro, participaram na manhã desta quinta-feira (03-08) na Câmara Municipal de Guarantã do Norte de uma audiência pública com o Secretário Nacional de Política Agrícola, Neri Geller, ele que trabalha no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tem como Ministro, o senador licenciado, Blairo Maggi.

A audiência pública foi uma solicitação do vereador Valter do Sindicato, através do Sindicato dos Trabalhadores de Guarantã do Norte. O vereador Celso Henrique que comandou os trabalhos da audiência pública.

Neri Geller que já foi ministro do MAPA, e tem uma grande experiência, trouxe para Guarantã do Norte toda uma bagagem para repassar as lideranças da região.