Segundo informações colhidas no Portal Transparência o presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Celso Henrique, com quase 08 meses de gestão, gastou R$ 46.900,00 com diárias, adiantamentos e verba indenizatórias.

O prefeito Érico Stevan, atual gestor de Guarantã do Norte, gastou R$ 37.760,00 com diárias e adiantamentos, já o vice-prefeito, Márcio Coronel gastou R$ 15.840,00 com diárias e adiantamentos.

Os dois juntos somam R$ 53.600,00 pouca coisa a mais que o presidente da Câmara Municipal. A diferença que a prefeitura está administrando em 2017 um orçamento de R$ 65 milhões e a Câmara Municipal dois milhões oitocentos e sessenta mil reais. Proporcionalmente Celso Henrique gastou 20 vezes mais que o prefeito e vice-prefeito juntos.

Segundo as informações do Portal da Transparência da Câmara o secretário geral Nabson Nattan e um outro assessor receberam juntos mais diárias que os três vereadores Zilmar Assis de Lima, David Marques e Kátia Brambila juntos.