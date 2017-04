Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O objetivo da descentralização do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com recursos do fundo da Amazônia.

A secretária de Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Valéria Ribeiro recebeu em Guarantã do Norte o superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Murilo Covizzi e Analista de Meio Ambiente Arnaldo Dorilêo para debater as sobre a descentralização ambiental municipal.

O objetivo da descentralização do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com recursos do fundo da Amazônia.

Esteve na reunião Pedro Amon representante o Consórcio Portal da Amazônia, vereadora Edileusa Ribeiro, chefe da Regional da SEMA em Guarantã Celso Costin e o coordenador municipal de Meio Ambiente, Dionaldi de Souza.