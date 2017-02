Tweet no Twitter

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT através da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional convida a população para a audiência pública, que será discutido as “Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016”.

A audiência pública realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2017, a partir das 19:30h, nas dependências da Câmara Municipal.

Sua participação é muito importante.