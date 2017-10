Tweet no Twitter

A Prefeitura de Vera, no estado do Mato Grosso, anunciou o edital n° 001/2017 de concurso público destinado ao preenchimento de vagas no quadro de servidores efetivos de níveis fundamental, médio e superior. O certame será executado pela empresa Master Z Assessoria e Consultoria.

São ofertadas 68 vagas imediatas, mais sete para cadastro de reserva, nos cargos de Assessor Jurídico, Assistente de Controle Administrativo – Estrutura Geral, Contador, Fiscal de Tributos, Jardineiro, Monitor de Creche, Recepcionista, Nutricionista, Professor Pedagogo, Professor Educação Física, Assistente de Controle Administrativo – Saúde e Farmacêutico. Os vencimentos disponíveis podem chegar até R$ 5.500,00, em jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas de 11 a 30 de outubro de 2017, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura (http://www.vera.mt.gov.br) ou da Master Z (http://www.masterzconcursos.com.br/2017/). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 – nível fundamental, R$ 80,00 – nível médio, e R$ 120,00 – nível superior.

O concurso constará de prova objetiva prevista para ser aplicada no dia de 26 de novembro de 2017. Para obter a classificação final o candidato terá que alcançar, no mínimo, a média de nota 50 pontos originados da soma das provas objetivas, sendo eliminado o candidato que não obtiver pelo menos um acerto em qualquer disciplina das provas objetivas aplicadas.