Prefeitura de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, abriu um processo seletivo com 41 vagas para profissionais de ensino médio e superior. De acordo com a prefeitura, as inscrições podem ser feitas entre os dias 8 a 20 de novembro. A taxa de inscrição varia entre R$ 40 e R$ 50. Os salários vão de R$ 1.842,20 a R$ 2.655,25.

Para ver o edital, clique aqui.

Segundo a prefeitura, são oferecidas vagas para os cargos de agente educacional e professores com licenciatura plena em matemática, além de profissionais formados em geografia, letras, educação física, pedagogia, história, ciências biológicas e arte.

Os interessados devem acessar o site da organizadora do seletivo entre os dias 8 a 20 de novembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova, no dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 40 para candidatos de nível médio e R$ 50 aos que têm ensino superior.