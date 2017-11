O município de São José do Xingu é um dos grandes produtores de grãos e rebanho bovino do Norte Araguaia, todo ano na época das chuvas devido ao tráfego de carretas pesadas as estradas ficavam danificadas e o escoamento da produção e do rebanho prejudicado.

A falta de impermeabilização do solo e o acumulo de água nas estradas sempre foram os causadores do problema, devido a isso o prefeito Luiz Castelo junto com o secretário de obras Roseno Cabral, tomaram a decisão de prevenir a degradação das estradas, o primeiro passo foi fazer o levantamento dos trechos onde o problema se agravou em anos passados, nas rodovias (MT 430, MT437, MT412) depois foi feito todo um sistema de construção de bueiros e drenos.

Um sistema de drenagem, apesar de extremamente necessário, requer investimentos elevados e muito esforço, sendo drenagem superficial ou profunda. “A primeira é formada pelo conjunto de elementos que têm como objetivo afastar as águas que escoam sobre a superfície da rodovia ou nas suas proximidades, enquanto a segunda é o conjunto de dispositivos subterrâneos executados com a finalidade de evitar que as águas profundas atinjam a superfície da estrada foi o que fizemos aqui”, explica Roseno secretário de obras.

Dentro do cronograma de melhoramento das rodovias foi feito também a recuperação das estradas vicinais e rodovias como a MT 412 que liga São José do Xingu a Canabrava que se encontrava em situação precária e dentro do município foi recuperada, todas as obras foram executadas com recurso do Fethab.