As inscrições serão isentas de taxas para todos os cargos. Serão distribuídas 57 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, por remunerações variadas de R$ 1.013,46 a R$ 4.600.

A Prefeitura de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, lançou um novo edital (n° 001/2017) de processo seletivo, visando a contratação de servidores por tempo determinado. A realização da iniciativa está sob a responsabilidade da empresa E V Soares Assessoria e Informática.



Serão distribuídas 57 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, por remunerações variadas de R$ 1.013,46 a R$ 4.600,32, em jornadas trabalhistas de 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para os cargos de Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Farmacêutico / Bioquímico, Professor de Língua Estrangeira (inglês), Professor, Orientador Social, Entrevistador do Bolsa Família, Apoio Educacional para Acompanhar Crianças em Sala de Aulas, Técnico de Enfermagem, Motorista, Técnico de Laboratório, Agente de Combate a Endemias, Fiscal de Tributos, Guarda noturno/diurno, Auxiliar de Serviços Gerais e Coveiro.

As inscrições serão isentas de taxas e vão ser feita até às 18h do dia 11 de agosto de 2017, através do endereço eletrônico: assepublica.listaeditais.com.br.

O certame consistirá de provas objetivas para todos os inscritos, e provas práticas e de títulos, para algumas ocupações. Será realizada prova objetiva na data provável de 27 de agosto de 2017, das 8h às 11h, nos locais a serem indicados oportunamente. Os títulos serão protocolados em formulário próprio, disponível no site de inscrição.

Este processo seletivo simplificado terá prazo de validade de um ano, contado a partir de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.