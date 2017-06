Tweet no Twitter

Inscrições começam na quinta-feira (29) e podem ser feitas até o dia 5 de julho. Salários variam entre R$ 937 e R$ 11.910,67.

A Prefeitura de São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá, abriu um processo seletivo para contratar 78 profissionais. De acordo com o edital, as inscrições começam na quinta-feira (29) e podem ser feitas até o dia 5 de julho. Os salários variam entre R$ 937 e R$ 11.910,67. Não há cobrança de taxa para se inscrever.

Para ver o edital, clique aqui.

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Educação.

Segundo o edital, as oportunidades são para as seguintes funções: agente de administração pública, agente operacional, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta, odontólogo, técnico em enfermagem, médico, professor, vigia, pintor, mecânico, guarda, psicólogo, técnico administrativo educacional e outras.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, além de prova de títulos para os cargos de nível superior, e produção escrita para professor, professor auxiliar de turma e professor/instrutor de música.

As provas objetivas e redação serão realizadas na data prevista de 16 de julho na Escola Alberto Nunes da Silveira, Distrito de Espigão do Leste.