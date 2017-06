Os vereadores baixaram comissões no Projeto de Lei que “aumentaria” o salário do prefeito, vice e secretários de Peixoto de Azevedo.

A prefeitura municipal de Peixoto de Azevedo enviou para Câmara Municipal um projeto de lei para corrigir a inflação sobre o salário do prefeito Maurício Ferreira de Souza, sua vice Benta Noleto e seu secretariado.

O assunto tem ganhado repercussão nas redes sociais, onde a população não aceita o “aumento” no salário do gestor. A recomposição resultaria na diferença do valor atual de R$ 11.500 para pouco menos de R$ 17 mil.

Por telefone ao Olhar Cidade, Maurício rebate as críticas diz, “não é um aumento de salário, foi mandado para Câmara para corrigir a inflação do ano passado dos servidores, simplesmente é o INPC, do período que está sendo corrigido de todos os servidores, da Saúde, da educação, todos eles, terão suas correções inflacionárias dos Secretários do prefeito e da vice, essa é que é a verdade. E a última correção do salário do prefeito se eu não me engano foi em 2009”. Disse.

Para Mauricio o município tem feito economias, “estamos economizando em torno de R$ 500 mil por mês na prefeitura de Peixoto hoje, com algumas medidas que eu tomei, tem muita coisa boa para acontecer no município, demora um tempo, porque eu assumi agora”, disse.



Outro lado

O Olhar Cidade procurou alguns vereadores, que disseram que não irão aceitar o projeto de lei por acreditarem ser inconstitucional, portando o projeto de Lei enviado pelo executivo tem grandes chances de ser reprovado pelos vereadores.

A matéria chegou entrar na sessão desta segunda-feira (26-06), porém foi baixado comissões e deverá ser suprimido do projeto de lei a parte dos secretários, vice e prefeito, ficando apenas dos servidores públicos.