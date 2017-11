O subsídio é de R$ 1.731,49, por jornada de 40 horas semanais.

Prefeitura de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, torna público o edital de processo seletivo n.º 002/2017, para a seleção de 12 candidatos ao cargo de Professor, que atendam as Escolas Urbanas e Rurais. O subsídio é de R$ 1.731,49, por jornada de 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições serão realizadas em dias úteis no período de 4 a 7 de dezembro de 2017, das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação.

Provas

A seleção consistirá na análise de documentos (títulos) e o divulgado o resultado final definitivo do certame no Diário Oficial dos Municípios e no mural da Secretaria Municipal de Educação, a partir das 10 horas do dia 15 de dezembro de 2017.

Validade

O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de um ano a contar da publicação de sua homologação.

Edital: https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/343552/