A Prefeitura Municipal enviou para Câmara Municipal o projeto de Lei 37/2017 que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Avançado de Guarantã do Norte.

O Objetivo é fornecer gratuitamente um ônibus escolar para fazer o transporte dos alunos do IFMT, devido o mesmo estar a mais de 4km da sede do município, e muitos alunos não tem condições de se deslocar até a instituição de ensino.

Para evitar a evasão escolar o Transporte Gratuito irá ajudar os estudantes a terem acesso ao ensino técnico e ainda ensino superior no Campus do IFMT em Guarantã do Norte. O projeto foi aprovado na sessão ordinária desta segunda-feira (06-03).