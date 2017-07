A prefeitura de Guarantã do Norte adquiriu mais um veículo novo para atender as demandas da administração. Dessa vez foi comprado com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) que é repassado mensalmente aos municípios 50%.

O caminhão caçamba irá atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção das estradas vicinais e ruas do perímetro urbano do município.

O caminhão caçamba segundo o secretário, Claudiomar Paloschi, o veículo custou R$ 252 mil e já está atendendo as demandas, “assim eu entregue o caminhão começamos a trabalhar, está atendendo a população, muito obrigado ao prefeito Érico Stevan pela confiança”, disse.

O trabalho na recuperação das estradas vicinais de Guarantã do Norte está a todo vapor.