Guarantã do Norte possuí várias aldeias indígenas, muitas delas ficam dentro do Parque Nacional do Xingu, com o qual o município faz limite.

Devido as dificuldades de locomoção nessa época do ano por causa da quantidade de chuvas, a secretaria de educação de Guarantã do Norte foi até as aldeias indígenas que pertencem ao município para realizar as inscrições do teste seletivo para professores indígenas e merendeiros.

O coordenador indígena, Marcelo Medeiros de Lima, o Dedé e o Técnico Agropecuário, Leandro Artuzo aproveitaram para realizar um levantamento das demandas e necessidades de cada aldeia.

As demandas foram apresentadas para o Secretário de Educação, Lucídio Garbinato e prefeito Érico Stevan que estão analisando como atender essas prioridades.

