O corpo está sendo velado no Salão da Igreja Matriz, ao lado do salão de festas. Missa de Corpo presente na Igreja Matriz neste sábado (08/07) as 07h30min.

Faleceu neste dia 07 de julho em Guarantã do Norte o pioneiro Domingos Salomão, 83 anos. Muito conhecido e querido na cidade o senhor Domingos recebeu homenagens de amigos e familiares.

No decreto é considerado o desejo do município, como representante dos cidadãos, pelo prefeito Érico Stevan, render justas homenagens àqueles que com seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade.

O sepultamento ocorrerá, dia 08 de Julho de 2017 no cemitério Municipal de Guarantã do Norte – MT, previsto para as 08:00 horas. Informações: Funerária e Pax São Judas Tadeu

Fone: (66)3552-4118 / 9622-7842 / 9243-9130