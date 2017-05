A prefeitura de Guarantã do Norte adquiriu uma ambulância nova para atender as demandas da saúde, o veículo foi adquirido por R$ 159.700,00 da Renault. A prefeitura de Guarantã do Norte adquiriu uma ambulância nova para atender as demandas da saúde, o veículo foi adquirido por R$ 159.700,00 da Renault.

Segundo a secretaria municipal da saúde, Tatiane Aranda o veículo vai atender as principais necessidades da saúde, tanto mais qualidade no transporte de pacientes, “uma economia da prefeitura de Guarantã do Norte está resultando na aquisição deste veículo para atender a população de Guarantã do Norte”.

O prefeito Érico Stevan disse que o veículo será transformado numa UTI Móvel para atender os pacientes que necessitarem, “uma boa gestão dos recursos públicos está resultando na aquisição dessa ambulância, medicamentos no Hospital e PSF, contratação de médicos e muito mais”, disse ele.

Os vereadores da base aliada, Kátia Brambilla,, David Marques, Edileusa Oliveira, Zilma Assis de Lima e Irmão Alexandre acompanharam a entrega da ambulância no pátio da prefeitura.

Da Assessoria