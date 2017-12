Com 58 vagas imediatas, a Prefeitura de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, publicou edital de processo seletivo n° 004/2017 para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os ganhos são de até R$ 5.289,49 em jornadas trabalhistas de 30 e 40 horas semanais.

Além das vagas imediatas, haverá vagas também formação de cadastro nos cargos de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Motoniveladora Cat “C”, Motorista Cat “C”, Operador de Maquinas Pesadas Cat “C”, Eletricista, Fiscal Tributário, Merendeira (Pacoval I), Merendeira, Secretária Escolar (Pacoval I), Secretária Escolar, Zelador de Limpeza (Pacoval I), Zelador de Limpeza, Zelador de Patrimônio, Monitor de Creche (Pacoval I), Monitor de Creche, Motorista Cat “D”, Enfermeiro, Contador e Professor de diversas disciplinas.

Presencialmente, as inscrições serão realizadas no período de 13 a 21 de dezembro de 2017, na Prefeitura – Avenida Flávio Luis, n°. 2.201, Bairro Centro. Pela internet, os candidatos podem se inscrever até 02 de janeiro de 2017, acessando o site da Prefeitura: www.santaritadotrivelato.mt.gov.br. Não há taxas.

As provas serão aplicadas na data prevista de 21 de janeiro de 2018, na Escola Municipal Três de Novembro. O resultado será divulgado no dia indicado no edital, no mural da Prefeitura e da Câmara Municipal e no site institucional e o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.