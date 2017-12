Tweet no Twitter

A validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado.

A Prefeitura de Campo Verde, no Mato Grosso, divulgou por meio da empresa Atame Assessoria, o edital n° 001/2017 de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 19 vagas de níveis fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

O certame oferece oportunidades para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar Administrativo, Motorista, Operador de Maquinas, Atendente de Farmácia, Atendente de Biblioteca, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Laboratório, Fiscal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Psicólogo, Assistente Social, Bioquímico, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Professores de diversas disciplinas.

Interessados devem efetuar suas inscrições no período de 18 a 27 de dezembro de 2017, somente via internet, através do endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso. A taxa de inscrição será de:

R$ 40,00 – nível fundamental;

R$ 50,00 – nível médio; e

R$ 60,00 – nível superior.

O processo de seleção constará de prova escrita, prova de títulos e provas práticas. As provas escritas estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de janeiro de 2018 e a remuneração dos que forem aprovados e contratados será variável de R$ 1.139,31 a R$ 5.145,28.

