O prefeito de Peixoto de Azevedo afirmou ainda que fará um levantamento técnico em todas as secretarias municipais.

O prefeito de Peixoto de Azevedo (672 km de Cuiabá), Mauricio Ferreira de Souza (PSDB), afirmou que a nova administração pretende leiloar os maquinários sucateados, que estão parados no pátio da secretaria de Obras do município há anos.

Souza avaliou que foi surpreendido com os maquinários sucateados da prefeitura. “O cenário é horrível de máquinas, ambulâncias e caminhões destruídos. Um verdadeiro desmanche de veículos. Alguns caminhões seminovos, por exemplo, estão completamente sucateados. Podemos considerar que prefeitura [de Peixoto] têm um dos maiores desmanches do norte do Estado. Ficamos surpresos com isso e vamos tomar todas as providências. Faremos um mutirão de limpeza e leiloaremos os que não servem mais”, disse ao site Só Notícias.

Como primeira medida, o gestor ainda realizará nos próximos dias, um levantamento técnico em todas as secretarias municipais. Segundo Mauricio, o objetivo do levantamento é conhecer a realidade das secretarias. “Neste período, estamos conversando com os funcionários e queremos desenvolver uma gestão diferenciada. Estamos cobrando o bom atendimento do funcionalismo e ressaltando a importância de fazermos economia”, disse.

(Com Só Notícias)