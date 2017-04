Tweet no Twitter

De Matupá apenas o vereador Bruno Mena e o chefe regional SEMA, Celso Costin, acompanharam a visita, o prefeito Valter Miotto não esteve presente, apenas sua assessoria de comunicação.

O Secretário Estadual de Ciências e Tecnologia, Domingos Savio acompanhado do Deputado Estadual, Pedro Satélite visitou as obras da Escola Técnica Estadual de Matupá (ETE), que segundo informações dentro de 120 dias estará pronta.

Acompanhou a visita os prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, de Terra Nova, Valter Kuhn, vereadores e demais autoridades.

Bruno Mena que representou a Câmara Municipal de Vereadores agradeceu o empenho do secretário de deputado, “estamos acompanhando essa visita, e o deputado se comprometeu colocar emenda para aquisição de mobílias, isso é muito importante para formação dos alunos e quem sabe futuramente termos uma Faculdade Tecnológica em Matupá”, disse.

O secretário destacou que a escola funcionará para atender toda a região e já garantiu cursos para Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra do Norte e outros municípios da região, “essa obra integrará a região, onde nossa prioridade é trazer educação de qualidade”, disse.

O prefeito de Terra do Norte destacou, “estamos aqui para apoiar esse importante projeto e articular a ida de cursos para nossa cidade, para que possamos dar oportunidade de profissionalização da nossa população, qualificando a mão de obras”, disse.

Já o prefeito Érico destacou que conseguiu os cursos para Guarantã do Norte, “já conseguimos cursos para Guarantã do Norte, nossa cidade que tem se destacado como polo regional de ensino, e ficamos muito feliz em pensar regionalmente, toda a região ganha com essa Escola Técnica”, disse.