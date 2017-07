O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, parabenizou a diretoria da Associação dos Criadores do município (Acritã) pelo sucesso da Expotã 2017, com shows nacionals de Leonardo, Anselmo e Rafael e Marcos e Belutti arrastou um grande público para a principal cidade do Portal da Amazônia.

“Temos a maior exposição do Portal da Amazônia em Guarantã do Norte, quero parabenizar o presidente da festa, Pedro Henrique Gonçalves, toda a diretoria e equipe envolvida, a imprensa pela ótima divulgação como TV Guarantã, TV Migrantes, Olhar Cidade, Rádio Continental e outros”, disse.

“Quero parabenizar também os patrocinadores do evento, que fizeram a festa tornar realidade e graças a esse apoio nossa cidade é destaque em toda região, agradecer os servidores da prefeitura que estiveram no stand atendendo o público”, enfatizou.

A festa reuniu mais de 30 mil pessoas nos quatro dias de festa, a Arena ficou lotada com o Show de Leonardo e com o rodeio.

“A festa movimenta nosso comércio, loja de roupas, calçados, hotéis e restaurantes entre outros, as pessoas vem de fora e gastam em Guarantã do Norte”, finaliza.