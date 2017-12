Tweet no Twitter

O prédio da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) de Cuiabá (MT), localizado no bairro Carumbé, teve um princípio de incêndio na tarde de quarta-feira (27) após peritos realizarem um teste de balística na unidade.

Segundo as informações, a sala de balística contém material inflamável e um perito atirou na caixa de coleta que estava com estopa dentro e o material acabou pegando fogo, ocasionando um princípio de incêndio, que precisou ser controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Imediatamente peritos que se encontravam no local deixaram a sala, e segundo a assessoria de imprensa, ninguém ficou ferido. A assessoria de imprensa relatou que houve danos materiais e que o atendimento na Politec continuou normalmente.

Já uma denúncia apurada pelo Circuito Mato Grosso, é que o prédio da Politec na cidade de Sinop (500 km de Cuiabá-MT) encontra-se praticamente abandonado pelo governo, que não tem feito investimento na unidade.

“Aqui não tem tido investimento, quando chove na cidade, é mais fácil procurarmos outro lugar para se abrigar, pois aqui molha mais que lá fora. Tanto na parte de dentro onde as paredes possuem infiltração, quanto na recepção ficam com poças de água. O lado externo ninguém passa devido ao acúmulo de água que não possui escoamento”, disse um perito que não quis se identificar.

Interior da Politec Sinop

Outro lado:

Contrária a realidade apresentada, a Politec, reconheceu que a dificuldade financeira do estado prejudicou o andamento para investimentos, porém frisou em matéria divulgada, que as questões estruturais das instituições foi o foco da gestão em 2017.

“Buscamos o fortalecimento de parcerias com os setores público e privado, e com isso conseguimos, por exemplo, realizar a reforma da unidade de Barra do Garças, que há muito tempo necessitava de uma ampliação para atender melhor a demanda crescente da região” disse o diretor geral da Politec, Reginaldo Rossi do Carmo.

Ainda a assessoria da Politec, explicou que 2017 foi marcado por mudanças significativas na Politec. O fortalecimento de parcerias permitiu a reestruturação de unidades e modernização dos serviços. Uns dos destaques é a mudança no modelo de RG, implantada em fevereiro, as reformas das unidades, e a realização de concurso público para as áreas finalísticas.

Recursos Humanos

Dentre as ações iniciadas em 2017 e que serão consolidadas no próximo ano, o diretor-geral mencionou o concurso para novos profissionais aos cargos de papiloscopista e técnico em necropsia, e incremento de profissionais do cadastro de reserva em áreas que mais precisam.

“Estamos implementando parcerias para a melhoria da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, que hoje conta com uma estrutura da década de 90 e que não suporta mais a demanda atual e uma nova unidade para a Coordenadoria de Criminalística de Rondonópolis, que também há anos clama por uma nova sede”, frisou Reginaldo Rossi.

Produtividade

Mais de 153 mil processos de emissão de carteiras de identidade foram recebidos pela Politec até setembro de 2017. A estimativa é que até dezembro sejam confeccionados 184 mil RGs.

Outro documento bastante requisitado para a Diretoria Metropolitana de Identificação são as certidões de antecedentes criminais. A estimativa é que até o final deste ano 54.520 documentos sejam emitidos em todo estado. Até outubro o número de solicitações de certidões chegou a 40.890.

Também até outubro, a Politec emitiu 60.299 laudos periciais nas áreas de Criminalística e de Medicina Legal, no estado. A estimativa é que até o final do ano este número chegue à marca de 72.359 laudos produzidos.

O serviço de Medicina Legal, em todo estado, produziu 34.647 laudos até outubro de 2017. Deste total, cerca de 90% correspondem ao atendimento em vivos, e outros 10% relacionados a mortos.

Somente a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (DMML), que abrange o atendimento na capital e mais 12 municípios da baixada cuiabana, registrou até outubro de 2017, 13.118 laudos de atendimentos periciais em vivos, sendo 90% correspondentes a exames de lesões corporais e 5% exames em vítimas de violência sexual, aproximadamente. Já em relação ao total de perícias em mortos na DMML, cerca de 65,7% correspondem a necropsias, 31,4% à Odontologia Legal e 2,8% à Gerência de Antropologia Forense.

“Agradecemos o empenho empreendido pelos servidores da Politec, mesmo diante das mais diversas dificuldades enfrentadas durante o ano. Passar por uma crise da intensidade que passamos não foi uma escolha, mas ficar passivo diante dela ou trabalhar para que causasse o menor dano possível foi uma escolha, e a nossa opção foi trabalhar para superá-la. O ano 2018 traz em sua esteira a esperança renovada pela melhoria do cenário econômico, e a certeza de que todo o trabalho e planejamento implementado este ano comece a gerar bons frutos”, finalizou o diretor-geral.